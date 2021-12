Prinsesse Märtha Louise hardt ut mot Se og Hør etter sak om helsa til Durek Verrett

innenriks

I artikkelen, som vart publisert 17. desember, står det om helsetilstanden til Durek Verrett, kjend som Shaman Durek, og at han får behandling i heimbyen Los Angeles. Journalisten som har skrive saka, har sjølv vore i Los Angeles og bede Verrett kommentere opplysningane, noko han høfleg skal ha sagt nei takk til.

At saka likevel har vorte publisert, provoserer prinsesse Märtha Louise.

Reagerer

– Opplysningar om eiga helse er noko av det mest sensitive og private vi har. Derfor er det straffbart å leke helseopplysningar, og det er straffbart å publisere helseopplysningar om enkeltindivid utan eksplisitt samtykke, skriv ho i ein uttale til NTB via manageren sin, Carina Scheele Carlsen.

Ho meiner reportasjen er spekulativ, og at Se og Hør «vet utmerket godt at Shaman Durek har protestert mot spekulasjoner i og offentliggjøring av hans helse».

– Dette er noko Durek har bringa til verda sjølv, seier ansvarleg redaktør Ulf André Andersen i Se og Hør til NTB.

– Se og Hør meiner at Shaman Durek gjennom ulike kanalar sjølv har fortalt om dei helsemessige utfordringane sine. Dette er forhold han har vore usedvanleg open om i mange år gjennom bøker, podkastar, sosiale medium og intervju. Derfor meiner vi at dette har offentleg interesse, seier han.

Historie

Durek Verrett var alvorleg nyresjuk og gjekk til dialyse i perioden 2004 til 2012. Då fekk han transplantert ei frisk nye frå søster si. Det er denne sjukdommen Se og Hør meiner han har vore open om. På dette grunnlaget meiner Andersen at dei har sitt på det tørre.

Det er ikkje prinsessa samd i.

– Durek har inga offentleg rolle, og opplysningar om helsa hans har uansett ingen som helst relevans for noko samfunnsproblem. Den einaste grunnen til oppslaget er at Se og Hør ønskjer å tene pengar på å fråtse i svært private forhold, skriv ho.

Andersen meiner på si side saka har offentleg interesse sidan Verrett, ifølgje redaktøren, har fortalt at han har evner som mellom anna gjer at han kan heile kreft. Durek har sjølv uttalt at han ikkje har sagt dette.

(©NPK)