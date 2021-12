Kåre Willoch bisett: Vart takka for ei «lysande livsgjerning» i teneste for samfunnet

innenriks

Tysdag vart den mangeårige statsministeren og statsmannen Kåre Willoch bisett i Ullern kyrkje i Oslo. Kongen og dronninga kom til kyrkja like før seremonien starta klokka 12. Statsminister Jonas Gahr Støre og partileiaren i Høgre, Erna Solberg, var blant dei som heldt tale.

Støre innleidde talen sin med å beskrive Willoch som ein av viktigaste politikarane, embetsmennene og samfunnsdebattantane i Noreg i etterkrigstida.

Tydeleg stemme

– Kåre Willoch sette preg på Noreg gjennom fleire tiår. Han var sentral i det norske samfunnet frå før eg vart fødd og heilt til barnebarna mine kom til verda. I alle desse tiåra var stemma hans tydeleg og meininga hans klar, sa Støre.

Statsministeren peika på kor elskverdig Willoch var i møta sine med folk, og kor lynskarp, kunnskapsrik og fagleg sterk han var som politikar.

Willoch døydde måndag 6. desember, 93 år gammal, og vart gravlagd på statens rekning.

– Ei lysande livsgjerning

Støre skildra korleis Willoch kunne skifte meining, og at han var open for at ei sak kunne ha mange sider, noko som kunne komme fram i meiningane hans om Palestina, det nye kravet til klimapolitikken, eller barnefamiliars kår.

– I så måte var han eit ideal og ei motkraft i ei skråsikker tid.

Støre beskreiv korleis det ved Willochs bortgang er som om ein heil generasjon i norsk politikk respektfullt takkar for seg.

– Vi som er politisk ansvarlege i vår tid, frå alle lag og alle delar av norsk politikk, takkar respektfullt tilbake; for ei lysande livsgjerning i teneste for politikken, samfunnet og fellesskapet, sa statsminister Jonas Gahr Støre.

– Statsministeren som opna Noreg

Høgre-leiar Erna Solberg beskreiv korleis Willoch var beundra av fleire generasjonar med Høgre-medlemmer, men også respektert og verdsett på tvers av tradisjonelle skiljelinjer, partigrenser og generasjonar.

– Nemninga «heile Noregs kloke bestefar» treffer godt, sa Solberg.

Solberg sa at Willoch tidleg vart den viktigaste konservative stemma i Noreg, og at den ideologiske ståstaden hans var grunnlaget for reformene han innførte i si tid som statsminister.

– I dag blir han hugsa som statsministeren som opna Noreg, sa Solberg og skildra korleis lukkelov vart til opningstidslov, NRK-monopol vart til mediemangfald, og korleis Willoch også skapte varig endring i Noreg ved å ta dei første stega mot skipinga av Oljefondet.

Familiekjær

I alle talar og minneord i bisetjinga vart det trekt fram kor familiekjær Willoch var, og dei tre barna hans, Cecilie, Stine og Dag, beskreiv ein far fylt av glede og kjærleik, som han bevarte livet ut.

Seremonien vart leidd av sokneprest Jorund Andersen og Oslo-biskop Kari Veiteberg. Berre 50 personar fekk delta i bisetjingsseremonien i Ullern kyrkje, som har 800 sitjeplassar. Willoch rekna sjølv den gamle korskyrkja i stein og romansk stil som den vakraste i landet.

