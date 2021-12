Justisministeren skatta ikkje av pendlarbustad – får baksmell

innenriks

Mehl har hatt pendlarbustad heilt sidan ho vart vald inn på Stortinget i 2017. I ein periode mellom oktober 2017 og juli 2018 var ho folkeregistrert på jenterommet på garden til faren i Innlandet, der ho ikkje hadde buutgifter, skriv Aftenposten.

Skatteetaten har fastslått at politikarar som bur gratis heime, må betale skatt av pendlarbustaden. Det gjorde ikkje justisministeren.

– Eg har vorte merksam på at eg ikkje har vorte skattlagd for skattepliktig pendlarbustad i ein periode frå oktober 2017 til juli 2018 og har betalt for lite skatt, heiter det i ein førespurnad Mehl sende til Skatteetaten 25. november i år, og som Aftenposten har fått innsyn i.

Til avisa seier justisministeren at ho ikkje forstod at ho måtte betale skatt på fordelen ho hadde av fri stortingsleilegheit. Stortinget sjølv har heller ikkje trudd at politikarar som budde gratis heime, måtte skatte av pendlarbustaden.

– Dette er sjølvsagt ei sak eg gjerne skulle vore forutan. Eg er oppteken at ting skal vere rett og håpar vi kan få rydda opp i dette så fort som mogleg, seier justisministeren.

Ho seier ho informerte både partileiar Trygve Slagsvold Vedum og Statsministerens kontor om at ho kunne vere ein del av pendlarbustad-gjennomgangen til Stortinget i samband med førehandssamtalane som alle statsrådar har før dei blir utnemnde.

(©NPK)