Hotellkjede droppar å permittere tilsette

innenriks

Ifølgje hotellkjeda til Petter Stordalen dekkjer ordninga berre 35 prosent av lønnskostnadene for dei fast tilsette, så konsernet vil sjølv ta størstedelen av rekninga for å halde dei tilsette i jobb.

– Vi vel å ta menneskelege omsyn framfor økonomiske. Eg vil likevel understreke at sjølv om dette er den einaste ordninga vi kan bruke, er ho skuffand, når tapa vi no må ta, kjem fordi vi har fått næringsforbod, seier administrerande direktør Torgeir Silseth i Nordic Choice Hotels.

Hotellkonsernet har rundt 5.000 tilsette i Noreg. Mange har vore permittert i fleire rundar og gjerne langvarig.

– Eg er utruleg glad for at leiinga har hatt is i magen og unngått å sende ut permisjonsvarslar, og enormt letta for at vi slepp å gå inn i ei ny nedbemanning rett før jul, seier konserntillitsvald Merethe Sutton.

Den Petter Stordalen-eigde hotellkjeda har tidlegare fått utbetalt millionstøtte gjennom kompensasjonsordninga for næringslivet, men er no avskoren frå dette, har Silseth tidlegare opplyst til NTB.

(©NPK)