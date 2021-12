Hopp i talet på personar som får første vaksinedose

innenriks

Ifølgje Aftenposten fekk 13.341 personar første dose i veke 50, mot 9.354 i veka før.

– Vi ser ein bra auke i førstedosar, til nesten 2.000 per dag førre veke. Vi trur dette har med den store merksemda om epidemien og omikronvarianten å gjere, skriv FHI-overlege Preben Aavitsland til avisa.

FHI har ikkje gjort nokon analyse om bakgrunnen til dei som tek første dose, ei heller om kvifor dei no kjem for å vaksinere seg, men utviklinga er slik over heile landet.

Per 20. desember hadde 4.272.173 personar her i landet fått første dose av koronavaksinen. Det utgjer ein andel på 92,3 prosent av befolkninga over 18 år, ifølgje FHI.

Totalt er det sett 9.451.485 vaksinedosar.

