Helsestyresmaktene: Koronatiltaka kan ha bidratt til utflating av smittetala

Det siste døgnet er det registrert 4.041 koronasmitta i Noreg. Det er 823 færre enn same dag førre veke.

I snitt dei siste sju dagane er det registrert 4.531 koronasmitta per dag. Tilsvarande snitt for sju dagar sidan låg på 4.733, så trenden er fallande.

Kan ha hatt effekt

På spørsmål på NRK Nyheitsmorgon om dette gir grunn til optimisme, svarer FHI-direktør Camilla Stoltenberg:

– Det vil eg vere varsam med.

Ho meiner det er for tidleg å konkludere, men at det er mogleg at det har komme ein effekt av tiltaka som vart sett i verk 8. desember. Av tiltaka som vart sett i verk 13. desember, er FHI-direktøren endå meir i tvil.

– Men også dei kan ha verka fordi folk byrja å oppføre seg annleis før dei kom, seier Stoltenberg.

Ho åtvarar samtidig mot at den moglege nedgangen kan gjelde for deltavarianten, men peikar på at omikronvarianten enno ikkje har teke ordentleg av.

Til saman var det måndag påvist 3.394 omikrontilfeller i Noreg.

Nakstad: Mogleg effekt

Assisterande helsedirektør Espen Rostrup Nakstad meiner òg at dei nye tiltaka truleg har bidratt til ei utflating av koronasmitten og talet på innleggingar etter fleire kraftige hopp førre veke.

Toppen var fredag 17. desember då 383 koronapasientar var innlagde. Måndag var 373 koronapasientar innlagde på sjukehus. Det var 17 fleire enn dagen før.

Nakstad seier til VG at det ser ut til at Noreg har betre kontroll enn for nokre veker sidan.

– Eg trur nok at dei første tiltaka som kom for over to veker sidan, og dei som vart innførte førre veke, har gitt ein viss effekt. Dette er gode nyheiter og viser at det vi gjer saman, fungerer, seier han.

