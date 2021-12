Dobling i talet på avslag om namneendring

innenriks

I fjor fekk rundt 1.700 avslag, viser tal P4 har fått frå Skatteetaten.

Typiske årsaker til avslag er at det manglar samtykke frå ein av foreldra, at eit førenamn blir meldt inn som mellomnamn eller at det ikkje er dokumentert at namnet er brukt i familien.

Ofte kan det òg dreie seg òg om personar med utanlandsk bakgrunn, som meiner dei har fått stava namnet sitt feil då dei kom til Noreg.

– Når det gjeld førenamn som blir avslått, kan det vere nokon som søkjer om eit namn som kan opplevast støytande. Det er gjerne namn som går på sjukdomsnamn, banning, tabuord. Det er gjerne folk i 20- og 30-åra som prøver seg med litt artige namn, seier namneforskar ved Universitetet i Bergen, Ivar Utne.

