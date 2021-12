Vedum møter i Stortinget for å forklare seg om lønnsstøtteordninga

innenriks

Vedum vil møte i Stortinget ved slutten av møtet, opplyser Finansdepartementet til NTB.

Fleire parti har kravd at Vedum må møte i Stortinget og forklare seg, for å få klarlagt om han kan ha feilinformert.

Bakgrunnen er at Vedum har sagt at EU-reglane står i vegen for at regjeringa kan gi kriseramma bedrifter meir i lønnsstøtte.

Regjeringa har sett 80 prosent av lønna som ei øvre grense for utbetaling av støtte, noko som også er eit krav frå EUs side. Men i tillegg har regjeringa sett eit maksimumstak for støtta på 30.000 kroner, noko EØS-tilsynet Esa søndag avviste at EU-regelverket krev.

Viste til maksgrense

Då Vedum gjorde greie for ordninga i Stortinget fredag, sa han at bedriftene kan få frå 3.000 kroner per tilsett og opp til 30.000 kroner.

– Altså 3.000 kroner i inngangsverdi og 30.000 kroner i maksverdi. Grunnen til at vi har komme dit, er jo at det òg har vore avstemt med Esa tidlegare i dag i ein uformell prosess for å vite at ein ikkje set ordninga i fare viss ein går for høgt, sa Vedum.

Det er denne grensa på 30.000 kroner Esa har avvist at er eit krav frå EU.

I møte med Esa-presidenten

Måndag var finansministeren i telefonmøte med Esa-president Bente Angell-Hansen for å diskutere regelverket.

– Det er eit mål for denne regjeringa at ordninga blir så god som mogleg for norske bedrifter og trer i kraft raskt, sa Vedum til NTB i etterkant av møtet.

Esa-presidenten seier at ho i møtet stadfesta at 80-prosentsgrensa er absolutt.

– Men eg sa òg at det er ein hovudprioritet for Esa å hjelpe den norske regjeringa med å få på plass ei god ordning innanfor det handlingsrommet regelverket gir i ei utfordrande tid for norsk næringsliv, seier ho.

Vedum seier at han tidlegare har vist til 80-prosentsgrensa, mellom anna i eit intervju med NRK laurdag.

– Dette fekk eg stadfesta av Esa-presidenten i samtalen i dag, seier han.

SV vil heve makstaket

Parallelt med bråket rundt Vedums utsegner, er regjeringa og SV i gang med forhandlingar rundt lønnsstøtta. Målet er å bli samde seinast tysdag.

– Vi forhandlar med regjeringa og har dialog no gjennom dagen. Vi har ein ambisjon om å lande det fortast mogleg, anten i dag eller i morgon, seier SVs finanspolitiske talsperson Kari Elisabeth Kaski til NTB.

Eit hovudkrav frå SVs side er at makstaket på 30.000 kroner i månaden per tilsett må hevast.

NHO og Virke overraska

Regjeringas lønnsstøtteordning er utarbeidd etter forhandlingar med partane i arbeidslivet. Både NHO og Virke uttrykte søndag overrasking over avklaringane frå Esa.

– NHO har fleire gonger bede om å heve maksbeløpet, men Finansdepartementet var fredag tydeleg overfor NHO på at lønnsstøtteordninga då ville stange mot statsstøtte-regelverket i EØS, og at det ikkje var meir å gå på, sa arbeidslivsdirektør Nina Melsom til NTB søndag kveld.

– Vi er svært overraska viss dette no viser seg å ikkje stemme. Med desse utsegnene frå Esa forventar vi at finansministeren oppklarer saka omgåande, seier ho.

Også Virke-direktør Ivar Horneland Kristensen seier til NTB at saka overraskar stort.

– Vi fekk den same beskjeden. At Vedum skuldar på EØS, er merkeleg, sa han.

