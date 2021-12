Vedum lovar å svare Stortinget om lønnsstøtte

innenriks

Vedum har allereie avtalt eit møte med fraksjonsleiarane frå alle parti i finanskomiteen måndag ettermiddag, opplyser Finansdepartementet. Dette vart avtalt førre veke.

– Vi vil òg sende ei skriftleg orientering om prosessen med lønnsstøtteordning til Stortinget i dag, opplyser Finansdepartementet til NTB.

Søndag avviste EØS-tilsynsorganet Esa påstandar finansministeren kom med tidlegare om at regjeringa ikkje kan gi meir lønnsstøtte på grunn av EUs konkurransereglar.

Fleire parti har kravd at Vedum må møte i Stortinget og forklare seg, for å få klarheit i om han kan ha feilinformert om saka.

Listhaug: – Feigt

Frp-leiar Sylvi Listhaug meiner det ikkje er godt nok at Vedum vil svare Stortinget skriftleg.

– Eg synest eigentleg det er ganske feigt, om eg skal vere heilt ærleg, seier Listhaug til NTB.

Ho viser til at mange bedrifter er usikre på korleis lønnsstøtteordninga blir og går inn i jula utan tydelege svar.

– Derfor er det viktig for Stortinget å få oppklart situasjonen. Det at han sender skriftleg svar gjer at vi ikkje få stille oppfølgingsspørsmål. Eg synest det er svært spesielt.

Frp-leiaren meiner det ikkje er godt nok at Vedum møter finanskomiteen på Stortinget for å orientere munnleg måndag. Ho påpeikar at det er eit lukka møte.

Statssekretær Lars Vangen (Sp) i Finansdepartementet påpeikar at finansministeren gjorde greie for i Stortinget om saka fredag.

– Han vil møte finanskomiteen i dag, og han vil i tillegg sende ei skriftleg orientering til Stortinget. Han vil òg møte fysisk i Stortinget i morgon som avtalt. Det er her fleire høve for Frp og dei andre partia å stille spørsmåla sine, seier Vangen til NTB.

Makstak

Lønnsstøtteordninga går ut på at bedrifter som er ramma av koronatiltak får pengar for å halde arbeidstakarar i jobb, i staden for å permittere dei. Regjeringa presenterte forslaget sitt fredag, etter å ha jobba saman med partane i arbeidslivet.

Ordninga skal omfatte verksemder som kan dokumentere eit omsetningsfall på minst 20 prosent på grunn av strenge smittevernreglar. Den gir bedriftene ein kompensasjon på inntil 80 prosent av lønna til dei tilsette, og regjeringa har sett eit tak på støtta til 30.000 kroner per tilsett.

– Grunnen til at vi har komme dit, er at dette har vore avstemt med Esa tidlegare i dag, i ein uformell prosess, for å vite at ein ikkje set ordningane i fare viss ein går for høgt, sa Vedum då lønnsstøtteordninga vart presentert fredag.

Møtest måndag

Men ifølgje eit mellombels EØS-regelverk frå 18. november kan ein gi inntil 80 prosent i lønnsstøtte, uavhengig av storleiken på lønna.

– Kor stor lønn den enkelte har, er irrelevant, uttalte Esas kommunikasjonssjef Jarle Hetland til NTB søndag.

Finansdepartementet og Næringsdepartementet skal måndag i møte med Esa for å diskutere saka.

– Vi er opptekne av at vi skal vere innanfor statsstøtteregelverket, men samtidig bruke den fleksibiliteten som ligg der til det beste for norske bedrifter. Derfor er eg optimistisk med tanke på dei signala Esa har kommen med i dag, sa Vedum søndag.

