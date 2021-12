Sanner vil ha «booster»-dose til utanlandsstudentar

innenriks

Dette har han òg sendt skriftleg spørsmål til regjeringa om, skriv VG.

– Det kan gi ein viktig tryggleik og eit vern for denne gruppa på veg inn i eit nytt semester i land med ulike smittesituasjonar, seier Sanner til avisa.

Ifølgje Sanner studerer om lag 12.000 norske studentar i utlandet denne hausten.

– No er mange heime i Noreg på juleferie, medan andre skal ha det første semesteret sitt i utlandet i januar. For somme studentar kan ein tredje vaksinedose også bli nødvendig for å ha gyldig vaksinepass i landet dei studerer i, seier Sanner.

VG har vore i kontakt med både Kunnskapsdepartementet og Helsedepartementet, som førebels ikkje har kommentert kravet frå Sanner.

