Over ein million straumkundar får behalde den gamle nettleigemodellen på nyåret

I ei pressemelding skriv Elvia at dette ikkje er enkelt parallelt med å sikre gjennomføringa av regjeringas «straumstøtteordning» til kundane.

– Men etter oppmodinga til stortingsfleirtalet fredag om å utsetje innføringa, så innrettar vi oss etter dette. Vi beheld derfor dagens nettleigemodell for privatkundar og små næringskundar inntil vidare, seier Elvias administrerande direktør Trond Skjellerud i meldinga.

Han understrekar likevel at dei framleis meiner at den nye nettleigemodellen er viktig og rett, og at han vil komme kundane til gode i form av lågast mogleg nettleige på sikt.

Fleire selskap utset

Ap, Sp og SV vart før helga samde om å utsetje innføringa av ny nettleigeordning frå nyttår.

Energi Norge meinte at dette ville bli vanskeleg, men allereie kort tid etter at avgjerda vart kjend melde fleire straumleverandørar at dei ville følgje opp vedtaket og utsetje prosessen.

Blant selskapa som tidlegare har varsla at dei vil utsetje, er Lnett i Rogaland, Haugaland Kraft Nett, Lofot Kraft, Elmea og Norgesnett.

BKK utset

BKK Nett fører òg vidare nettleiga for dei 260.000 kundane sine med same modell og prisar som gjeld i dag.

I ei pressemelding skriv selskapet at dei er overraska over snuoperasjonen i Stortinget fredag, men at dei vil innrette seg etter denne.

– Vi lyttar sjølvsagt til stortingsfleirtalet. Samtidig synest vi det er uheldig at ei energipolitisk viktig nyordning som styresmaktene sjølv har pålagt nettselskapa, blir utsett berre to veker før ho skal innførast, seier administrerande direktør Ketil Tømmernes i BKK Nett.

Agder Energi Nett har òg måndag gjort det klart at dei utset innføring av ny nettleigemodell.