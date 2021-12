Oslo: Gult nivå i grunnskulen og raudt nivå i vidaregåande etter juleferien

innenriks

– Situasjonen i barnehagane er no så pressa med mangel på tilsette at eg oppmodar foreldre om å vurdere om det faktisk er heilt nødvendig å sende barnet dit no før jul, seier byråd for oppvekst og kunnskap Sunniva Holmås Eidsvoll (SV).

Ho legg til at det skal vere eit tilbod på plass for dei som har eit konkret behov.

Både skular og barnehagar opplever svært høgt sjukefråvær. Kommunen jobbar no med å rekruttere vikarar.

– Det er viktig at vi planlegg slik at både tilsette og elevar opplever det som trygt å komme tilbake i januar, seier Holmås Eidsvoll.