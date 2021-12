innenriks

– Det er heilt naturleg at vi no går inn i den korrespondansen som har vore mellom Esa og Finansdepartementet. Her er det viktig å vite kva som er gjort frå Finansdepartementets side når ein har jobba med denne ordninga, seier Frp-leiar Sylvi Listhaug til NTB.

Ho ønskjer spesielt å få klarlagt om Esa har gitt informasjon som betyr at Finansdepartementet burde ha forstått tidlegare at handlingsrommet var større enn det Vedum signaliserte i Stortinget fredag.

