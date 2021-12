innenriks

Det er SV som stadfestar dette overfor Dagbladet.

SV-leiaren sjølv er ikkje smitta, og han jobbar heimanfrå. Til avisa seier Lysbakken at karantenebeskjeden var kjip å få, mest av alt for barna som hadde gledd seg til jul med besteforeldra sine.

– Strengare karantenereglar kjem samtidig med svært lange ventetider på prøvesvar for dei som skal teste seg ut, så julekarantenen kan bli lang for oss og mange andre i same situasjon, seier han.

