Høgre og Frp: Vedum kan ha feilinformert Stortinget om lønnsstøtte

– Det ser ut til at finansministeren kan ha feilinformert Stortinget. Dette er vi nøydde til å få klarheit i, seier Tina Bru, finanspolitisk talsperson for Høgre, til NTB.

Det same meiner Framstegspartiet.

– Det er svært alvorleg dersom finansministeren har feilinformert Stortinget om kva for handlingsrom Noreg har i samsvar med EØS-avtalen, seier Frp-leiar Sylvi Listhaug.

Frp vil måndag be stortingspresidenten be Vedum om å komme til Stortinget ved slutten av møtet same dag for å svare på spørsmål, seier ho.

Ifølgje VG vil òg SV ha Vedum til Stortinget.

– Vi stussa òg over at støttebeløpet måtte vere så lågt, når Danmark har høgare beløp. Derfor er eg glad for at signala no er at det kan vere høgare, og Vedum bør komme til Stortinget og orientere om dette, seier Kari Elisabeth Kaski, finanspolitisk talsperson i SV.

Til avisa opplyser òg Raudt-nestleiar Marie Sneve Martinussen at partiet ønskjer ei forklaring frå Vedum.

Søndag avviste EØS' tilsynsorgan Esa overfor NTB påstanden frå Vedum om at regjeringa ikkje kan gi meir lønnsstøtte på grunn av EUs konkurransereglar.

Esa: Storleik på lønn er irrelevant

Lønnsstøtteordninga gir bedriftene ein kompensasjon på inntil 80 prosent av lønna til dei tilsette. Men regjeringa har sett eit tak på støtta til 30.000 kroner per tilsett.

– Grunnen til at vi har komme dit, er at dette har vore avstemt med Esa tidlegare i dag, i ein uformell prosess, for å vite at ein ikkje set ordningane i fare om ein går for høgt, sa Vedum då lønnsstøtteordninga vart presentert for Stortinget fredag.

Men ifølgje eit mellombels EØS-regelverk frå 18. november kan ein gi inntil 80 prosent i lønnsstøtte, uavhengig av storleiken på lønna.

– Kor stor lønn den enkelte har, er irrelevant, seier Esas kommunikasjonssjef Jarle Hetland til NTB.

– Skyver Esa framfor seg

– Det Esa uttaler forsterkar berre uvissa rundt forslaget frå regjeringa og gjer endå tydeleg behovet bedrifter og tilsette har for å få ei avklaring på lønnsstøtteordninga før jul, seier Bru.

– At Vedum skyver Esa framfor seg, og Esa tilbakeviser påstandane hans, gjer at det er nødvendig at Vedum kjem til Stortinget måndag for å gjere greie for saka.

– Lønnsstøtteordninga regjeringa har lansert, er slakta både av tilsette og bedrifter. Vi meiner vi ikkje kan gå inn i jula med denne situasjonen, seier ho.

NHO og Virke overraska

Også NHO og Virke er svært overraska over avsløringa.

– NHO har fleire gonger bede om å heve maksbeløpet, men Finansdepartementet var fredag tydeleg overfor NHO at lønnsstøtteordninga då ville stange mot statsstøtteregelverket i EØS, og at det ikkje var meir å gå på, seier arbeidslivsdirektør Nina Melsom til NTB.

Begge organisasjonane krev at Vedum snarast avklarer kva for handlingsrom han eigentleg har.

Vedum opplyser til NTB søndag at ordninga vart innretta i dialog med Esa, og at informasjonen er gitt med bakgrunn i denne.

– Vi var opptekne av å leggje taket i ordninga slik at vi ikkje braut statsstøttereglane. Dersom det no viser seg at Esa har endra sitt syn, vil eg setje opp eit avklarande møte med Esa så raskt som mogleg, seier han.

Finansdepartementet og Nærings- og fiskeridepartementet opplyste i ei pressemelding seint søndag kveld at dei har avtalt eit nytt møte med Esa måndag formiddag.

Finansdepartementet avslo søndag ein førespurnad frå NTB om å kommentere kravet frå Høgre og Frp.

Uforståande

Esas kommunikasjonssjef stiller seg òg uforståande til Vedums påstand om at dersom ordninga hadde hatt vidare rammar, kunne ein risikert å få nei frå Esa.

– Det mellombelse rammeverket opnar eit veldig stort rom. Vi ser ingen grunn til å stikke kjeppar i hjula for styresmaktene i dei ulike EØS-landa og dei tiltaka dei vel å innføre for å verne økonomiane sine, bedrifter og borgarar, så lenge desse er proporsjonale og i samsvar med EØS-regelverket, seier Hetland.

Også kravet om at ingen tilsette kan permitterast for at ei bedrift skal få lønnsstøtte, er noko regjeringa sjølv har utforma, ifølgje Hetland.

Både NHO og Virke krev no at dette prinsippet blir fjerna.

