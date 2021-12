Det blir grisekaldt i juleveka i både nord og sør

innenriks

Meteorologane har allereie meldt frå om at mildvêrsperioden snart er over, og at det vil bli gradvis kjøligare fram mot julaftan og i romjula. Det er kald luft frå aust som sørgjer for minusgradene.

Måndag tvitrar Meteorologisk institutt i tillegg at det er venta at det kan bli rundt 30 minusgrader på Finnmarksvidda. Kaldt nok, men om vinteren nærast ein normaltemperatur på vidda.

Ifølgje nettstaden Vêr og vind er den kaldaste temperaturen målt i desember i Finnmark heile 51,3 minusgrader – målt i Karasjok nyttårsaftan i 1885.

Kaldare og kaldare

Austlandet slepp heller ikkje billig unna. I indre strøk kan temperaturen bli mellom 20 og 25 minusgrader.

– Til og med på Vestlandet blir det rundt null grader, og det pleier å vere den mildaste staden i Noreg om vinteren, seier vakthavande meteorolog Julie Solsvik Vågane til Dagbladet.

Det blir stadig kaldare utover veka på Austlandet, og det er på julaftan og denne helga at det blir kaldast i første omgang.

I Nord-Noreg er det omvendt, der startar kuldeperioden allereie i løpet av måndagen.

Kvit jul – nokon stader

I Nord-Noreg og Trøndelag kan ein òg førebu seg på at det blir ei kvit jul med snødryss i dagane fram mot julaftan.

På Austlandet er det langt frå sikkert at det blir skikkeleg julestemning utandørs. Snøen som kom i byrjinga av månaden, har dei fleste stadene smelta bort under mildvêret, og sjølv om det blir gradvis kaldare utover veka, så er det ikkje meld mykje nedbør framover.

– Det ser eigentleg tørt ut for Austlandet, men det kan komme eit lite dryss av snø 23. desember, avhengig av kvar bya kjem, seier Solsvik Vågane til Dagbladet.

På Vestlandet blir det akkurat for mildt til at nedbøren legg seg som snø, og ut mot kysten vil nedbøren komme som regn.

