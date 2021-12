UDI: Over 18.000 britar i Noreg har søkt om å få bli

innenriks

Etter at Storbritannia gjekk ut av EU og EØS- medlemskapen stansa, har britar i Noreg og familiane deira fått bli under same vilkår i ein overgangsperiode. Men frå 1. januar er dei for tredjelandsborgarar å rekne.

– Vi har fått mange førespurnader gjennom heile året, både på telefon og e-post., seier direktøren for opphald, Karl Erik Sjøholt, i Utlendingsdirektoratet (UDI) til NTB.

UDI har ikkje eit sikkert tal på kor mange britar som oppheld seg i Noreg no, men hausten 2021 fekk 17.715 britiske borgarar e-post om at dei skal søkje løyve eller bestille opphaldskort, og korleis dei skal gjere dette.

– Per 16. desember har 18.223 britiske borgarar anten søkt eit løyve eller bestilt eit opphaldskort, etter dei nye reglane. Av alle søknadene har vi framleis om lag tusen søknader til behandling hos oss. Det er òg nokre britar som ventar på oppmøtetid hos politiet for å få opphaldskort. Men begge gruppene har alt i orden, sjølv om dei ikkje har fått dei endelege dokumenta frå oss, forsikrar Sjøholt.

Ingen blir kasta ut

UDI meiner på grunnlag av statistikken at dei aller fleste britane i Noreg no har søkt om eit løyve etter brexit-regelverket eller bestilt eit opphaldskort. Også dei få som av ulike årsaker ikkje har søkt, kan få utvida frist.

– Det kan vere ei utfordring for somme eldre britiske borgarar å møte opp hos politiet. Rettane etter separasjonsavtalen er likevel sikra når dei har søkt eller bestilt opphaldskort innanfor fristen. Oppmøte hos politiet i samband med utferding av opphaldskort kan utsetjast til personen eventuelt blir i stand til å møte opp, seier Sjøholt.

Berre få avslag

Det er gjort vedtak i 11.652 saker per 16. desember. Det er berre nokre søknader frå familiemedlemmer som er avslåtte.

– Det er så langt ingen britisk borgar som har fått avslag på søknad om opphaldsløyve etter brexit-regelverket. Saker der det er tvil om vilkåra er oppfylte, har vorte sende frå politiet til UDI for behandling. UDI har no 1.060 saker til behandling, seier Sjøholt.

Om ein ikkje har fått dei endelege dokumenta, kan ein framleis stadfeste retten til å vere i Noreg med ulike papir, som kvittering for innlevert søknad om opphaldsløyve. Noreg har meldt inn til EU ei rekkje dokument som ved grensepassering kan stadfeste opphaldsretten. UDI vil melde inn til EU at varigheita av desse blir forlengd til 1. juli 2022.

