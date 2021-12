Viken går mot oppløysing – rekninga kjem på fleire hundre millionar

innenriks

– Solberg-regjeringa slo saman Østfold, Akershus og Buskerud fylkeskommunar mot deira vilje, sa fylkesrådsleiar Siv Henriette Jacobsen (Ap) på ein pressekonferanse fredag morgon.

Fylkesrådet meiner at storfylket Viken er ein lite formålstenleg konstruksjon.

– I plattforma til fylkesrådet seier vi at når eit nytt stortingsfleirtal opnar for oppdeling av tvangssamanslåtte fylke, så vil fylkesrådet leggje fram ei sak for fylkestinget med oppmoding til Stortinget om å oppløyse Viken. I dag følgjer vi opp dette, sa Jacobsen.

– I tråd med Hurdalsplattformen er det fylkestinget i Viken som skal vedta om Viken skal oppdelast. Fylkesrådet har no gitt vår tilråding og overlèt herved saka til fylkestinget.

Dei tilsette blir med vidare

– Demokratiaspektet er det viktigaste som gjeld, når vi fremjar ei sak om oppdeling av Viken, seier fylkesråd for samferdsel Olav Skinnes (Sp) til NRK.

Fylkesrådet går inn for verksemdsoverdraging, slik at alle tilsette skal vere trygge på at dei framleis har jobb når fylket blir løyst opp.

– Så er det klart at dette blir krevjande økonomisk, det blir ein eingongssum på mellom 310 og 440 millionar. Vi må òg sørgje for at dei nye fylka har ein sunn og berekraftig økonomi, seier fylkesråd for finans Edvin Søvik (Ap).

Fylkesrådet skriv i ei pressemelding at dei føreset at kostnadene ved ei oppdeling fullt ut blir kompensert frå staten, og at alle dei tre nye fylkeskommunane blir sikra ein sunn økonomi.

Blir behandla i februar

Ap, Sp, SV, Frp og Raudt i Viken har allereie varsla at dei ønskjer å løyse opp fylket. Dermed ligg det an til fleirtal for å løyse opp det store fylket og gå tilbake til dei tre opphavlege: Østfold, Akershus og Buskerud.

– Dei tre opphavlege fylkeskommunane vil framleis vere på storleik med dei andre fylkeskommunane i landet og dermed fullt ut i stand til å gi innbyggjarane gode tenester, seier fylkesrådsleiar Siv Henriette Jacobsen.

Fylkestinget behandlar saka 23. og 24. februar.

