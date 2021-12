Vestre: – Lønnsstøtta blir utbetalt tidlegast i januar

innenriks

Vestre møtte i Stortinget fredag ettermiddag og svarte på spørsmål om kvifor det ikkje har komme noko til Stortinget om lønnsstøtteordning, skriv E24

– Som eg sa, vil det komme ein proposisjon i januar, seier han og peikar på at desse tinga må gjennom Eftas overvakingstilsyn Esa, og at det tek nokre dagar for å sikre ei ordning som blir bra.

– Derfor vil ikkje dei pengane kunne bli betalte ut før i tidlegast januar, men det vil uansett vere viktig å skape tryggleik om denne ordninga no.

Vestre seier at regjeringa òg tek sikte på at dei vil få på plass ei løysing for at bedrifter får dekt kostnader knytt til tapt varelager, sjølv om dei gir bort varene, gitt at det ikkje er nokon hindringar ved det.

