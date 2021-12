Veksthusnæringa får straumkompensasjon

innenriks

Dei aukande straumprisane har skapt ein akutt vanskeleg økonomisk situasjon òg for veksthusnæringa.

Noregs Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag bad førre veke om ein særskild søknadsbasert støtteordning òg for veksthusprodusentar, som ein del av arbeidet til regjeringa med kompensasjonsordningar, og får no gehør for dette.

– Eg er glad for at vi har fått på plass ei slik ordning som hjelper veksthusnæringa i ein vanskeleg situasjon, seier landbruks- og matminister Sandra Borch (Sp).

Ordninga inneber at veksthusprodusentane kan søkje Landbruksdirektoratet om ein delvis kompensasjon for dokumenterte meirkostnader til elektrisk kraft på 50 prosent over 70 øre per kilowattime for perioden desember 2021 til og med mars 2022.

