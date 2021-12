Rekordmange over 65 år har teke årets influensavaksine

innenriks

– Målsetjinga er ei influensavaksinasjonsdekning på minimum 75 prosent blant risikogruppene, i tråd med tilrådingane frå Verdshelseorganisasjonen og EU, seier leiar Kjersti Rydland for influensavaksinasjonsprogrammet hos FHI.

Ho forklarer at den vanlege influensavaksinen ikkje gir flokkimmunitet på same måte som barnevaksinane, derfor tel kvar einaste dose for å unngå alvorleg sjukdom og dødsfall på grunn av influensa.

Før koronapandemien var det i snitt 5.000 influensarelaterte sjukehusinnleggingar og rundt 900 dødsfall kvar sesong. Dei fleste av desse var personar over 65 år, skriv FHI.

(©NPK)