Regjeringa satsar 1 milliard kroner på grønt hydrogen

innenriks

Det er selskapa Yara, Tizir og Horisont Energi som får støtta, kunngjorde Enova fredag.

– Eg opplever at det vi gjer her i dag, er å levere på marsjordren frå miljøtoppmøtet i Glasgow. Vi skal omsetje frå ord til handling, seier statsminister Jonas Gahr Støre (Ap).

Han påpeika at nøkkelen til å kutte klimagassutslepp og skape jobbar ligg i industrien.

– Eg trur på ei nyindustrialisering av Noreg og grøn næringspolitikk, og dette er verkeleg ei oppfølging av det, seier han.

Teknologiutvikling

Støtta frå Enova skal bidra til at selskapa skal utvikle null- og lågutsleppsteknologi.

* Yara blir støtta med inntil 283 millionar kroner til eit demonstrasjonsprosjekt for ammoniakk og kunstgjødsel. Dette skal vere basert på fornybar kraft og hydrogen produsert ved vasselektrolyse i staden for frå naturgass som i dag.

Prosjektet vil gjennomførast ved Yaras anlegg på Herøya utanfor Porsgrunn. Dette vil vere eit viktig steg for Yara for å kunne produsere gjødsel utan utslepp i framtida.

* Tizir Titanium and Iron får inntil 261 millionar kroner i støtte til prosjektet ved smelteverket i Tyssedal. Dei skal gjennomføre eit utviklings- og demonstrasjonsprosjekt som skal leie fram til bruk av hydrogen i staden for kol til forreduksjon av ilmenitt. Målet med prosjektet er å utvikle ein ny teknologi som gjer at selskapet i framtida kan byggje eit fullskala-anlegg der dei erstattar 85 prosent av kolforbruket med hydrogen.

* Gjennom prosjektet Barents Blue skal selskapet Horisont Energi få inntil 482 millionar kroner i støtte til prosjekt med å etablere ammoniakkproduksjon frå naturgass med karbonfangst i nærleiken av Hammerfest. Anlegget vil produsere 1 million tonn ammoniakk per år. CO2 skal transporterast til eit framtidige karbonlager Polaris for permanent deponering.

Grøn vekststrategi

Vegen mot nullutsleppsframtida krev store klima- og industripolitiske grep. Regjeringa vil at Noreg skal lykkast med å gripe moglegheitene som ligg i det grøne skiftet, påpeikar klimaminister Espen Barth Eide (Ap).

– For å få til dette må grøn omstilling gjerast til den fremste vekststrategien vår. Då er vi avhengige av aktørar som satsar på løysingar som bidreg til å kutte utslepp og skape jobbar. Dei tre hydrogenprosjekta som får støtte i dag er gode døme på nettopp dette, og dei viser på ein god måte korleis Enova fungerer som fødselshjelp for å få ny klimavennleg teknologi ut i marknaden, seier han.

Det er for alle tre prosjekta ein føresetnad at støtta blir godkjend av Esa, før den endeleg kan delast ut av Enova.