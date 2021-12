Regjeringa lettar på verneforskriftene for Oslomarka

innenriks

– Oslomarka er Dei Grøne lungene og nærnaturen til tusenvis av menneske. Det er òg heimen til mange viktige artar i norsk natur, seier klima- og miljøminister Espen Barth Eide (Ap).

Endringane gjeld Skjennungsåsen og Godbekken friluftslivsområde i Nordmarka, og Hauktjern og Spinneren friluftslivsområde i Østmarka.

Endringane inneber at det blir færre restriksjonar for organisert idrett og friluftsliv. Arrangement som orienteringsløp og terrengløp, og avgrensa utviding av eksisterande stiar og skiløyper, blir no tillatne utan søknad under den føresetnaden at verneverdiane ikkje vil skadast.

I tillegg vernar regjeringa 26 nye skogområde i sju fylke som naturreservat.

