Regjeringa deler ut 208 millionar i strakstiltak

innenriks

I ei pressemelding frå Kommunal- og moderniseringsdepartementet fredag ettermiddag går det fram at regjeringa som eit strakstiltak deler ut 208 millionar kroner gjennom den kommunale kompensasjonsordninga til kommunar som har mykje av næringslivet i serveringsbransjen.

– Pandemien er dessverre ikkje over, og det er igjen sett i verk smitteverntiltak i heile landet som særleg rammar nokre næringar. Eit akuttiltak er å dele ut den potten som er att til kommunar med mange tilsette i serveringsbransjen, seier kommunal- og distriktsminister Bjørn Arild Gram (Sp).

Hittil har kommunane fått til saman 3,9 milliardar kroner for å hjelpe lokalt næringsliv. Samtidig med meldinga om strakstiltaket fredag, varslar regjeringa at ho òg vil foreslå å løyve ytterlegare 1 milliard kroner til den same ordninga.

– Dei siste dagane har eg snakka med mange bedrifter som fortel at den kommunale kompensasjonsordninga er eit viktig tiltak som treffer godt lokalt. Derfor er eg glad for at vi no styrkjer ordninga slik at den kan hjelpe endå fleire bedrifter gjennom desse vanskelege vekene, seier næringsminister Jan Christian Vestre (Ap).

