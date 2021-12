Raudt meiner straumstøtte må betalast ut før jul

innenriks

– Denne ordninga er framleis for dårleg. Raudt har teke initiativ til å delta i forhandlingane utan å ha nådd fram. Vi trur vi kunne bidrege til betre løysingar. Vi har forslag som kjem opp i stortingsbehandlinga dei næraste dagane om ei utbetaling før jul, seier Raudts stortingsrepresentant Sofie Marhaug, som er nestleiar i energi- og miljøkomiteen.

Dei meiner òg fleire tiltak må på plass.

– Regjeringa bruker berre ein avgrensa del av dei enormt auka inntektene dei får frå vanlege folks straumrekning på å betale tilbake. Derfor trengst det fleire tiltak, også over nyttår. Det kjem Raudt til å jobbe knallhardt for at vi får.

(©NPK)