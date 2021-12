Nordmenn vil handle for 18 milliardar kroner veka før jul

innenriks

– Av erfaring veit vi at svært mange gjer mange innkjøp dei siste dagane før jul, og at nesten ein tredel av desemberhandelen blir gjort mellom i dag og julekvelden, seier Jarle Hammerstad, leiar for handelspolitikk i Virke i ei pressemelding fredag.

I førre veke gjekk omsetninga på kjøpesentera ned 0,7 prosent samanlikna med same veke i fjor. Dei to første vekene av desember har butikkomsetninga gått ned 0,1 prosent.

Dei nye tiltaka har hatt effekt på omsetninga i butikkane, ifølgje Virkes medlemsundersøking.

No er det venta at nordmenn vil bruke 18,3 milliardar kroner den siste veka før jul, litt lågare enn same veke i fjor då det vart handla for 19 milliardar kroner.

Spesielt er det daglegvarebutikkane som får hyppigast besøk i sluttspurten.

− Mat og drikke er ein stor del av det mange av oss kjøpar rett før jul, og no som mange julebord er avlyste og grensehandelen vil bli lågare enn venta på grunn av nye reiserestriksjonar, er det grunn til å tru at daglegvarer og polvarer vil få ei sterk avslutning på året, seier Hammerstad.

(©NPK)