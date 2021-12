Mann dømd til 14 års fengsel for nettovergrep mot 45 jenter

innenriks

– Overgrepa er gjorde mot jenter i alderen 12 til 17 år, og retten kan ikkje sjå at det finst nokre formildande omstende. Tiltalte har brukt store ressursar på å skjule overgrepa sine, mellom anna ved bruk av falske identitetar, bruk av kontantar og ikkje sporbare pengeoverføringar, skriv Trøndelag tingrett i dommen som vart kunngjord fredag, ifølgje Adresseavisen.

I alt vart mannen dømd for 46 overgrep mot 45 jenter mellom 2017 og 2020.

Mannen fekk kontakt med jentene på Snapchat, og ifølgje dommen overførte han store beløp til jentene gjennom kontantar og gåvekort i samband med overgrepa.

– Kommunikasjonen har vore innretta på raskast mogleg å nå eit mål om å få jentene til å gå lengst mogleg. Å sende «drygast» mogleg bilete, som mange jenter har uttalt, skriv tingretten.

Under rettssaka, som gjekk over frå 8. november til 3. desember, nekta mannen straffskuld for alle tiltalepunkta, bortsett frå for to av dei. Han sa i retten at han trudde jentene han hadde kontakt med, var over 16 år.

Forsvararen til mannen seier til Adresseavisen at dommen vil bli anka.

I tillegg til fengselsstraffa er mannen dømd til å betale oppreisningserstatning til 31 av dei fornærma. Den høgaste summen er på 175 000 kroner.

