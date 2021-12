MDG: Støtteordning premierer høgt straumforbruk

innenriks

Fungerande parlamentarisk leiar Rasmus Hansson understrekar at han er glad for at det kjem hjelp til dei som slit med straumrekningar.

– Men eg er skuffa over at semja med SV framleis premierer dei med eit høgt straumforbruk, det gagnar dei med store eigedommar mest. I staden kunne ein gitt meir til dei med minst, seier han.

Eit høgt straumforbruk er dårleg for miljøet, fordi vi då blir tvinga til å byggje ut meir kraft og øydeleggje meir natur, påpeikar Hansson.

MDG meiner grensa for å gå straumstøtte burde gå ved maks 3.000 kWh, ikkje 5.000 kWh som regjeringspartia og SV har vorte samde om.

