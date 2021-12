Møre og Romsdal innfører besøksforbod på alle sjukehus

innenriks

Det skriv helseføretaket på nettsidene sine.

Årsaka er smittesituasjonen både på landsbasis og i fylket.

Besøksforbodet gjeld mellom anna sjukehusa i Ålesund, Molde, Volda og Kristiansund, og dessutan fleire behandlingsinstitusjonar innan rehabilitering, rus og psykiatri.

Det blir likevel gjort fleire unntak, mellom anna for pårørande til kritisk sjuke, følgjespersonar til pasientar under 18 år og partnarar til gravide og fødande.

Også følgjespersonar til pasientar som har vanskeleg for å gjere seg forstått, eller som er nødvendige for å få gjennomført behandlinga, blir omfatta av unntaket

Dei som får besøkje sjukehus og andre helseinstitusjonar må mellom anna bruke munnbind, halde avstand og avtale tid for besøk på førehand.

Munnbindpåbodet gjeld ikkje for personar under 12 år, eller for dei som av medisinske årsaker ikkje kan nytte munnbind.

Helse Møre og Romsdal heva beredskapen til gult nivå førre veke.

(©NPK)