Krav om koronatest på Svalbard

innenriks

Også fullvaksinerte og dei som allereie har hatt covid-19, er omfatta av påbodet, opplyser helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol (Ap).

– Det sirkulerer no svært mykje smitte i samfunnet på fastlandet, og vi er bekymra for smitteutbrot på Svalbard, seier ho.

Krav om test før avreise blir òg ført vidare. Samla vil dette redusere risikoen for smittespreiing på Svalbard, understrekar Kjerkol.

– Beredskapssituasjonen på Svalbard er meir sårbar enn på fastlandet med avgrensingar i kapasiteten i helsetenesta og lang transporttid ved behov for intensiv helsehjelp. Uvissa om den nye omikronvarianten gjer at vi no innfører fleire tiltak for å redusere risikoen for smitteutbrot på øya, seier ho.

Testplikta gjeld i utgangspunktet alle, men det kan gjerast nokre unntak, mellom anna for barn under 16 år. Ved positiv test skal personen omgåande isolere seg og kunngjere resultatet til Longyearbyen sjukehus.

(©NPK)