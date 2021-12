Juletrafikken er i gang

innenriks

– For Oslo lufthamn blir det nesten 60.000 reisande denne dagen, seier pressevakt Harald Nygaard Kvam i Avinor.

I Bergen er det snakk om over 16.000 reisande, medan over 11.000 reisande blir venta i Trondheim. I Stavanger skal truleg over 9.000 personar reise onsdag.

Julerushet startar før helga

Men mange startar turen allereie fredag, og det blir venta 50.000 passasjerar ved Oslo lufthamn i løpet av dagen.

Totalt mellom 17. og 31. desember blir det anslått at over 590.000 passasjerar skal gjennom Oslo lufthamn. Det er likevel langt unna normalen, seier Kvam.

I same periode i 2019, altså før pandemien, var det 915.000 reisande. Reiseanslaga for årets jul viser dermed ein nedgang på 35 prosent.

Travlast innanlands

Også i år blir dette ei annleis jul, prega av at pandemien er inne i ein ny og svært alvorleg fase, slår Kvam fast. Dei ventar dermed flest reisande innanlands.

– Noreg er eit langt land, og nordmenn skal jo uansett reise for å komme heim til jul, eller besøkje familie, seier han.

Sjølv om trafikken er lågare enn før pandemien, kan kombinasjonen smitteverntiltak og mange reisande med mykje bagasje likevel skape kø.

–Det er derfor lurt å møte opp i god tid og gjere seg klar til tryggingskontrollen før du står der og skal leggje ting i boksane på bandet, seier Kvam.

Dei travlaste tidene i tryggingskontrollen er på morgonen og om ettermiddagen.

Reglar kan endre seg på kort varsel

Kvam oppmodar reisande til å prøve å halde avstand til andre og å følgje påbodet til styresmaktene.

– Som vi har sett dei siste to vekene, kan tilrådingar og reglar frå regjeringa og helsestyresmaktene endre seg på svært kort varsel. Det kan òg vere lokale råd og reglar i tillegg til dei nasjonale. Det er derfor viktig å følgje med på det som gjeld der du flyg til og frå, seier han.

Utanlands varierer reglane frå land til land, og det er den reisande sitt eige ansvar å setje seg inn i kva reglar som gjeld. Ved framkomst til Noreg er regelen grei – alle må teste seg. Ullensaker kommune har eit eige testsenter på Oslo lufthamn.

Ein må òg fylle ut eit innreiseskjema, og Kvam ber folk om å gjere dette før ein står i passkøen.

– Vi ser tendensar til at nokon gløymer dette og må fylle det ut når det er deira tur. Det tek mykje lengre tid for både dei sjølve og dei bak i køen, seier han.

(©NPK)