Høgre: Vedum orienterer om kort tid Stortinget om lønnsstøtte

Vedum vil snakke i Stortinget ved 17-tida fredag ettermiddag, får NTB opplyst hos Høgres stortingsgruppe. Etter at dagens program blir avslutta, vil Høgres leiar Erna Solberg melde inn spørsmålet om lønnsstøtteordninga til regjeringa under eventuelt. Det vil deretter finansministeren svare på.

Mange detaljar om ordninga var i ferd med å leke ut fredag ettermiddag. Det er venta at regjeringa vil halde ein eigen pressekonferanse der detaljane om ordninga vil bli lagt fram, men dette er enno ikkje stadfesta fredag ettermiddag.

Høgres næringspolitiske talsperson Linda Hofstad Helleland seier regjeringa har brukt for lang tid på å leggje fram ei ordning.

– Det har vore breitt fleirtal på Stortinget for ei lønnsstøtteordning, likevel får Stortinget truleg ikkje noko konkret å stelle seg til før nyttår. Risikoen for at folk blir permitterte når dei eigentleg ikkje hadde trunge til å bli permittert, aukar kvar einaste dag, seier Hofstad Helleland.

Ho seier Høgre må få vite at det regjeringa kjem med, er godt nok, og at ordninga når dei bedriftene som treng det mest.

– Høgre er oppteken av å finne gode løysingar saman med regjeringa, som gjer at folk slepp å ta med seg eit permisjonsvarsel med inn i juleferien, seier ho vidare.

