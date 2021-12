Folk flest seier dei drikk litt mindre enn før

innenriks

Norsk koronamonitor frå Opinion har spurt 131.000 nordmenn gjennom pandemien om dei drikk meir, mindre eller like mykje alkohol som før, samanlikna med ei normal veke før koronautbrotet.

Hittil i desember seier 8 prosent av dei spurde at dei drikk meir enn dei gjorde før pandemien, medan 23 prosent seier dei drikk mindre.

Resten seier at alkoholvanane er uendra. Det eigenrapporterte alkoholkonsumet endra seg lite etter at Noreg opna opp i september, og har vist ein liten fallande tendens samtidig med at smitten har auka.

– Smittesituasjonen har nok minst like mykje å seie for folks faktiske alkoholvanar, som dei til eikvar tid gjeldande reglane for kva som er lov og ikkje lov, seier seniorrådgivar Nora Clausen i Opinion.

Ho seier at i det store og heile har nordmenns alkoholbruk endra seg lite gjennom pandemien. Eit fleirtal blant dei som seier dei har endra alkoholvanane, seier dei reknar endringane som ubetydelege.

Men i desember seier fire av ti i gruppa som seier at dei drikk meir enn før at dei vurderer endringa i alkoholbruken som «betydelig».

