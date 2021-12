Bedriftshelsetenesta forundra over Forsvarets inntog i vaksinasjonen

innenriks

Regjeringa har bede Forsvaret setje saman team som kan hjelpe kommunane i vaksinasjonen. Frivillige organisasjonar, tannlegar, helsepersonell på sjukehus og tilsette i bedriftshelsetenesta, kan hjelpe til i eit slikt team.

– Etter lang tids mas frå bransjeforeininga på FHI, Helsedirektoratet og Helse- og omsorgsdepartementet vart vi endeleg nemnde av Støre måndag som ein mogleg aktør. Men så varsla statsministeren at det er Forsvaret som skal organisere dette. Det er heilt ko-ko, seier Pål Lillebø, styreleiar i Bedriftshelsetjenestens Bransjeforening, til Aftenbladet.

Lillebø er overtydd om at Bedriftshelsetenesta kan setje 100.000 vaksinedosar i veka om nødvendig.

– Vi har alle verktøy, folk og system klare, men så skal vi rekvirerast inn via Forsvaret og må stillast fri heile dagane? Det er mykje meir effektivt om vi får setje vaksinar for kundane våre eller at vi blir leigde inn av kommunane for å lette på trykket, seier han.

