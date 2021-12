Ap, Sp og SV samde om straumpakke

innenriks

– Ingen skal måtte fryse seg gjennom vinteren i frykt for høge straumrekningar. Straumpakken som vi no er samde om, skal raskt bankast gjennom i Stortinget. Dermed blir sikra vanlege straumforbrukarar mot ekstreme straumprisar gjennom at staten stiller opp og tek 55 prosent av rekninga for det overskytande når kilowattprisen overstig 70 øre, seier Arbeidarpartiets energi- og miljøpolitiske talsperson Terje Aasland.