79 nye smitta i Trondheim siste døgn

Ifølgje tala frå Trondheim kommune er 19 av smittetilfella elevar i barneskulen, medan tre er barnehagebarn. Det er registrert fire smittetilfelle på ungdomsskulenivå.

Den største delen smitta er personar over 31 år, som står for 36 av dei 79 nye smittetilfella.

Ifølgje kommunen har over 40 tannlegar og tannlegeassistentar i trondheimsområdet no meldt seg til teneste for å hjelpe til med vaksinasjon. Kommunen har òg bede Forsvarets sanitet om å hjelpe.

På St. Olavs hospital er det fredag morgon 21 pasientar innlagt med covid-19. Det er éin meir enn i går, skriv Adresseavisen.

