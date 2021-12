1.222.199 nordmenn har fått tredje dose med koronavaksine

innenriks

22,7 prosent av befolkninga over 18 år har dermed fått tredje dose, medan høvesvis 79,2 og 72,3 prosent av befolkninga har fått dose ein og to.

For befolkninga over 18 år for dose ein og to er delen høvesvis 92,3 og 88,6 prosent.

Førebels blir gitt dose tre ikkje til ungdom under 18 år. I alderen 16–17 har 94,8 prosent fått første dose, og 78,3 prosent har fått andre dose.

I alderen 12–15 er delen høvesvis 76,9 og 2,1 prosent.

Førebels har FHI registrert at 4.006 personar fekk første dose torsdag, 6.639 personar fekk andre dose og 78.619 personar fekk tredje dose.

Dei som har gitt første dose til størst del av befolkninga over 18 år, er Trøndelag (93,6 prosent) og Innlandet (93 prosent). Lågast del er i Rogaland (90,6 prosent) og Troms og Finnmark (90,6 prosent). For andre dose ligg fylka Trøndelag (91 prosent) og Innlandet (90,2 prosent) best an, og for tredje dose ligg Innlandet (27 prosent) og Vestfold og Telemark (26,9 prosent) best an.

Noreg starta koronavaksinasjonen 27. desember 2020. Vaksinane til Pfizer og Moderna blir i dag nytta, men ein kan òg søkje om å få Janssen-vaksinen. Noreg valde å stanse all bruk av AstraZeneca-vaksinen i mars.

Det kan vere forseinkingar i registrering av vaksinasjon som fører til at tala endrar seg over tid.

