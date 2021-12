Vestre vil leggje til rette for legemiddelproduksjon i Noreg

innenriks

Til Nationen seier statsråden at regjeringa vil opprette eit nasjonalt senter for utvikling av legemiddel. Han viser òg til at pandemien har ført til spørsmål om vaksineberedskapen kan betrast ved å leggje til rette for vaksineproduksjon i Noreg.

Satsinga på legemiddelproduksjon går òg inn i ambisjonen til regjeringa om auka eksport og verdiskaping i ein konkurranseutsett sektor.

– Dette handlar òg om å auke investeringar i fastlandsindustrien, og at det blir etablert lønnsame arbeidsplassar over heile landet, seier han til avisa.

Administrerande direktør Karita Bekkemellem i Legemiddelindustrien (LMI) meiner at Noreg har store moglegheiter til å bli ein viktig legemiddeleksportør, og at distrikta har særleg gode føresetnader.

– Med tilgang til råstoff rett utanfor stovedøra gir deg seg sjølv at distriktsetablering er ein fordel, seier ho og peikar på mellom anna reint vatn og rein luft.

