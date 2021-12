Vedum: Staten tener 27,6 milliardar på straum i år

innenriks

Det kjem fram i eit skriftleg svar til stortingsrepresentant Marius Arion Nilsen (Frp) og eit svar til Raudts Sofie Marhaug, skriv E24.

Ifølgje Finansdepartementet er det dobbelt så mykje som vanleg, og mellom 2010 og 2020 var desse inntektene i snitt på 11,4 milliardar kroner.

Trygve Slagsvolds Vedums departement understrekar likevel at anslaga er usikre, at dei må tolkast med varsemd, og at dei auka inntektene blir motverka noko av at straumutgiftene til det offentlege òg blir auka kraftig på grunn av dyr straum.

