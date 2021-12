TV 2-journalist ramma av Parkinsons – sluttar i jobben

innenriks

Helskog (58) har leia nokre av TV-kanalens mest profilerte program, som Dokument 2, Bak ryggen din, Rikets tilstand og Vårt Lille Land.

I eit intervju med God morgon, Noreg fortel han torsdag om korleis han oppdaga symptoma for første gong for tre år sidan. På eit stort leiarseminar hos TV-kanalen vart han svimmel og opplevde kraftige skjelvingar på hendene. Ikkje lenge etterpå fekk han diagnosen.

– Det finst ingen kur. Alt eg kan gjere er å prøve å bremse utviklinga, seier Gerhard.

Parkinsons er ein alvorleg sjukdom som oppstår når visse nerveceller i hjernen sluttar å lage nok dopamin. Mangel på denne kjemiske substansen fører til at det er vanskeleg å kontrollere musklane og gir skjelvingar.

Etter diagnosen har han halde fram å jobbe, men no går det ikkje lenger.

– Eg har levd eit fantastisk rikt journalist-liv og er takksam for alle moglegheitene eg har fått. Det har vore djupt meiningsfylt. No må eg finne andre måtar å vere til nytte på, i det små. Det er ei tid for alt, seier han.

