Stortingspresidenten vil ha nye velferdsreglar vedtekne før sommaren

Utvalet som opphavleg berre skulle sjå på ordninga med pendlarbustader for stortingsrepresentantane, har akseptert ønsket til stortingspresidenten om at utvalet skal sjå på alle velferdsgoda til stortingsrepresentantane.

– Vi har fått tilbakemelding frå utvalet om at dei tek på seg oppdraget til å sjå gjennom alle ordningar. I utgangspunktet skulle dei berre sjå på pendlarbustaddelen, men no skal dei gå gjennom ordningane til alle stortingsrepresentantane, seier Gharahkhani (Ap) til NTB.

Den nyutnemnde stortingspresidenten vil at utvalet skal jobbe langt raskare enn det som først vart anslått då det vart sett ned. Opphavleg fekk utvalet ein frist til oktober med å levere sine tilrådingar. Gharahkhani vil ikkje berre ha tilrådingar, men ferdige vedtak lenge før den tid.

– Ambisjonen min har vore at ein skal få til dette mykje raskare enn det som var tenkt. Målet er at Stortinget skal vedta nye, overordna prinsipp for ordningane før sommaren, seier Gharahkhani.

Han er oppteken av at dei nye reglane skal vere rettferdige og enkle å forstå.

– Det skal vere rettferdige ordningar, dei skal ha legitimitet hos folk, og dei skal ikkje vere til å misforstå, seier stortingspresidenten.

