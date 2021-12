Stortinget utset lønnsforhandlingar

innenriks

– Enkelte parti ville ha litt meir tid, og bad om at vi i presidentskapet skal ta saka opp igjen i januar, seier stortingspresident Masud Gharahkhani (Ap), til VG.

Sidan 1. mai 2019 har stortingsrepresentantane motteke 987.997 kroner i årleg fast godtgjersle. Stortingspresidenten og statsministeren får 1.735.682 kroner i året, medan ein statsråd får 1.410. 073 kroner.

Godtgjersla vart frosen i 2020, men i november foreslo Stortingets godtgjeringsutval at ho vart justert opp med 1,7 prosent for 2020, og deretter 2,7 prosent for 2021.

Det vil bety at ein stortingsrepresentant vil få over éin million kroner i godtgjersle.

.SV og Raudt har på si side lagt fram forslag om å redusere den årlege godtgjersla, medan Ap ønskjer å vente med å avgjere lønnsjustering fram til utvalet som skal vurdere alle ordningane på Stortinget er ferdig med arbeidet sitt.

