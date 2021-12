Olav Thon tapte namnesak mot Hamar-restaurant

innenriks

Hamar-restauranten vann namnestriden i lagmannsretten, og no har Høgsterett forkasta Thons anke.

Thon må samtidig betale 201.250 kroner i sakskostnader til Hamar-restaurantens eigar Madriku, men begge partar blir òg dømde til å betale 251.563 kroner til Høgsterett i sakskostnader.

I oppsummeringa si skriv Høgsterett at Madrikus bruk av namnet «Stortorvet Gjestgiveri» og logoen til restauranten verken er i strid med varemerkelova eller marknadsføringslova, og at det ikkje er noko feil ved bevisvurderinga til lagmannsretten.

Anka

– Høgsterett kom til at kjenneteiknet «Stortorvets Gjæstgiveri» ikkje kunne vore registrert særskilt fordi det er beskrivande og utan særpreg, heiter det.

Det var i desember 2015 at Madriku AS opna restauranten like ved Stortorget på Hamar sentrum.

I 2018 gjekk Olav Thon, som eig «Stortorvets Gjæstgiveri» i Oslo, til søksmål mot selskapet og leiaren for styret med krav om at all bruk av namnet «Stortorvet Gjestgiveri» og tilhøyrande logo skulle avsluttast. Årsaka var at leigetakaren hans varsla om enkelte feilbestillingar på grunn av samanblanding.

No blir namnet verande

I 2019 vart Madriku i Oslo tingrett dømt til å slutte å bruke namnet og logoen, men selskapet anka og i lagmannsretten vart det frikjent.

Madrikus advokat, Vebjørn Krag Iversen, seier til E24 at han meiner dommarane kom til rett resultat. Hamar-restauranten slepp no å gjere noko med namnet sitt.

– No blir det verande, ja. Dette var ein rett dom, der Høgsterett slår fast ein del prinsipp eller reglar som vi meiner er i tråd med det som er sagt tidlegare, seier han.

