Nær 100 prosent av dei tilsette i Helse vest er vaksinerte

innenriks

– Det viser at sjukehusa jobbar godt og systematisk med å vaksinere alle medarbeidarane sine. Det gir tryggleik for både pasientane som skal behandla på sjukehusa, og medarbeidarane sjølv, seier administrerande direktør i Helse vest, Inger Cathrine Bryne, i ei pressemelding.

Ferske tal viser at 99,7 prosent av medarbeidarane på sjukehusa i Helse vests føretak Helse Fonna, Helse Førde, Helse Stavanger og Helse Bergen vaksinerer seg.

Det svarer til at over 32.700 medarbeidarar i sjukehusa har fått første dose, over 31.300 har teke dose to, og over 13.400 har til no teke tredje dose.

