Fire av dei fem største norske byane trur dei rekk vaksinefrist

innenriks

Både Oslo, Bergen, Stavanger og Fredrikstad meiner dei skal klare dette målet, melder Adresseavisen.

Men direktør for helse og velferd, Wenche Dehli, i Trondheim kommune seier at dei har behov for meir støttepersonell og folk som kan vaksinere, om dei skal få det til.

– Vi jobbar intenst med å byggje opp kapasitet slik at vi når målet til styresmaktene om vaksinasjon, seier ho til avisa.

Samtidig etterlyser ho meir informasjon frå styresmaktene om kva det inneber at kommunen skal kunne få hjelp frå apotek og av forsvaret – slik regjeringa la fram måndag.

