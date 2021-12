FHI-direktøren: Ikkje plan om nye tiltak før jul

innenriks

På spørsmål frå TV 2 om det vil komme nye koronatiltak før jul, svarer FHI-direktøren:

– Ikkje etter planen, men vi kan ikkje avvise nokon ting. Her skjer endringane så raskt.

Ho understrekar at situasjonen er svært uviss og seier at FHI kontinuerleg vurderer om det er behov for nye tiltak, men at helsestyresmaktene no først og fremst ønskjer å sjå effektane av tiltaka som allereie er innførte.

– Vi må vere opne for justeringar av tiltaka, då vi ser at dei ikkje alltid fungerer i praksis, seier Stoltenberg.

(©NPK)