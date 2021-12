Burettslag må vente på straumsvar

innenriks

Terje Lien Aasland (Ap), leiar i energi- og miljøkomiteen på Stortinget, er krystallklar på at burettslag og sameige skal inn i straumordninga i regjeringa.

– Dei har avklart at dei vil sørgje for at dei blir med i ordninga, seier han til NTB.

Ifølgje Aasland er prinsippet enkelt:

– Alle hushald skal få støtte. Det er ein ekstrem situasjon – høge straumprisar. Mange slit økonomisk. Vi skal hjelpe dei. Det er bodskapen frå regjeringspartia.

Straumproposisjonen vart varsla laurdag og blir lagd fram for Stortinget torsdag.

Proposisjon utan endeleg svar

Men i sjølve lovproposisjonen får ikkje burettslaga noko endeleg svar:

For at ordninga skal kunne omfatte hushaldsforbruk frå felles målepunkt i sameige, burettslag og aksjeleilegheit, «er det behov for meir tid til å finne løysingar for korleis slikt forbruk kan skiljast ut, utan at næringsforbruk mottar støtte», forklarer regjeringa i proposisjonen.

Dette føreset ifølgje regjeringa «at det er praktisk mogleg å skilje ut husholdningsforbruket, og dessutan at stønad som givast, ligg innanfor ordningens formål».

Bakteppet er at burettslag og sameige er registrerte som næringskundar. Dei har dermed risikert å falle utanfor krisepakken til regjeringa, sidan denne er retta mot hushald.

Omfattar rundt éin million

Rundt éin million nordmenn bur i dag i burettslag eller sameige, opplyste administrerande direktør Bård Folke Fredriksen i Norske Boligbyggelag (NBBL) til NTB tidlegare i veka.

Han reagerer slik på forsikringane frå Aasland:

– Det høyrest veldig bra ut, og vi ser fram til å få presentert denne løysinga, seier Folke Fredriksen.

– Det er viktig at det no kjem ein tryggjande beskjed frå regjeringa for burettslag og sameige, og at dei òg blir del av kompensasjonsordninga, seier han.

Forhandlingar i Stortinget

SVs stortingsrepresentant Lars Haltbrekken har denne veka vore i forhandlingar med regjeringspartia om straumpakken. Han legg stor vekt på spørsmålet om burettslag og sameige med felles straummålar.

– Det å inkludere dei som bur i burettslag og sameige, er ei veldig viktig sak for SV, seier han.

Då forhandlingane heldt fram torsdag ettermiddag, vart det òg diskusjon om korleis hjelpetiltaka kan målrettast meir inn mot dei med dårlegast økonomi.

– Målet vårt er å få på plass ei betre støtte til dei som treng det mest, seier Haltbrekken.

Etter det NTB forstår, kan dette til dømes skje gjennom å auke støtta endå meir til dei som får sosialhjelp eller bustøtte. Desse gruppene har allereie fått auka støtte tidlegare i haust.

Usemje om framdrift

Eit anna konfliktspørsmål er kor raskt saka skal behandlast i Stortinget.

Sidan ordninga blir lagd fram i form av eit lovforslag, må saka behandlast to gonger i Stortinget med minst tre dagars mellomrom. Dei to regjeringspartia ønskjer at forslaget skal behandlast ferdig før jul, noko som i praksis betyr at vedtaket må gjerast første gong seinast laurdag og andre gong seinast tysdag.

– Det er for at nettselskapa som skal administrere denne ordninga, skal kunne vere heilt trygge på at denne ordninga verkar frå 1. januar, seier Aasland til NTB.

– Vi er opptekne av å få på plass ei solid ordning før jula blir ringd inn, slik at folk har tryggleik for at straumrekninga ikkje blir uoverkommeleg på nyåret, stemmer i Ole André Myhrvold frå Senterpartiet.

SV ser mot romjula

SV har på si side opna for å halde eit ekstraordinært stortingsmøte i romjula for å få andregongsbehandla proposisjonen.

– Vi er klar til å bli raskt ferdig, understrekar Haltbrekken.

Men dette er heilt avhengig av at SV får gjennomslag, åtvarar han – og gjer det klart at dette er viktigare enn juleferie.

– Vi ofrar gladeleg juleferien for å sørgje for betre støtte til dei som treng det mest.

(©NPK)