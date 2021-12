Tipp topp å teste skia i aust – surt i resten av landet

innenriks

Vakthavande meteorolog ved Meteorologisk institutt, Rafael Escobar Løvdahl, har notert seg at mange leitar fram felleski og grusskia i desse dagar. Det kan vere lurt.

– Eg trur at det blir perfekte forhold for å teste felleski til helga. For her blir det mykje sol dei neste dagane. Det blir fine dagar på Instagram seier Løvdahl.

Han lovar glitrande forhold for alle som er glad i sol og snø. Det er berre å kaste seg ut i det.

– I det store og heile vil det vere tipp topp vêr å ferdast ute i skiløypa. Det er lett å halde meteren, fint for grusskia å få litt sliping, eller gå i høgda der det sikkert vil vere fine forhold, seier meteorologen til NTB.

Unntaket

Det meteorologane kallar det austafjeldske, altså Austlandet og Sørlandet, er dessverre unntaket i helgevêret. Det blir mykje surt, men eigentleg ikkje så mykje å sutre over i resten av landet.

Det er ein svak vestavind som vil prege vêrforholda langs kysten. På Vestlandet vil ein oppleve at det letnar litt i helga.

– Det er ikkje heilt umogleg at det kan bli periodar med opphald. Det blir variasjonar av grått og av og til litt nedbør. Den kjem som regn på kysten og snø i fjellet, seier Rafael Escobar Løvdahl.

Pålandsvêr

I Trøndelag, Nordland og Troms - der blir det meir vêr. Det er av type pålandsvêr som kjem inn frå havet. Det vil regne i sør, gå over i klissen sludd som blir meir tørr jo lenger nord du kjem.

– Her er det pålandsvind. Kuling i periodar og av og på med byevêr. Finnmark slepper litt billigare unna. Men også her vil det vere periodar med snøbyer. Lettast vil det vere på vidda. Vêrtypen er for det meste skyt, seier meteorologen.

