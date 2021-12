Straumfrykt og strengare smittevern kan stanse rentehoppet

innenriks

Den siste tilstramminga i smittevernet forsterkar ei allereie stor uvisse, og dermed også behovet for å utsetje renteauken i desember, meiner sjeføkonom Elisabeth Holvik i Sparebank 1 Gruppa. Ho siktar til at regjeringa måndag kveld varsla ei rekkje forsterka smitteverntiltak, som vil ramme samfunnet generelt og deler av næringslivet spesielt.

– Renta skal vidare opp på lengre sikt, men eg trur Noregs Bank mest sannsynleg no vil utsetje den signaliserte auken i desember for å ta høgd for den betydelege uvissa som rår no, seier ho til NTB.

Ho peikar på at vi veit lite om korleis omikronvarianten og nye smittevernrestriksjonar vil påverke norsk økonomi og aktiviteten i næringslivet. I tillegg er det betydeleg uvisse om kor lenge vi må leve med høge straumprisar, og korleis den auka økonomiske belastninga påverkar forbruket i hushalda.

Forbruk kan stagnere

Sentralbanken la til grunn forventningar om ein forbruksvekst på rundt 10 prosent då dei lammande smitteverntiltaka vart oppheva i haust. No er situasjonen ein annan. Folk med pengar på bok kan velje å la dei bli ståande stå der til over vinteren i frykt for effektane av omikronvarianten og galopperande straumprisar.

Noregs Banks rentekomité set seg ned onsdag for å drøfte den økonomiske situasjonen i Noreg og kva som er rett rentenivå no og i dei næraste åra. Rentebanen i førre Pengepolitisk rapport tilseier at renta truleg skal opp i desember – frå dagens 0,25 prosent til 0,5 prosent – og tre gonger til neste år.

Spørsmålet «alle» stiller seg, er korleis den nye uvissa kjem til å påverke pengepolitikken – både på kort og lang sikt. Svaret blir offentleggjort torsdag formiddag.

Umusikalsk renteauke

– Noregs Bank bør definitivt ikkje setje opp renta no. Det ville vere utruleg umusikalsk under dei omstenda vi er i, seier sjeføkonom og analysesjef Kari Due-Andresen i Akershus Eiendom til NTB.

Ho påpeikar at aktiviteten i økonomien har vore sterkt veksande og solid etter gjenopninga. Situasjonen på arbeidsmarknaden er praktisk talt normalisert, og fleire bedrifter melder om kapasitetsproblem. Men uvissa er stor. Ingen veit korleis situasjonen vil utvikle seg framover, påpeikar ho.

– Då bør sentralbanken sjå an situasjonen og heller setje opp renta i mars, om det skulle vere på sin plass, seier Due-Andresen.

Mindre sannsynleg

Ei renteheving er mindre sannsynleg no enn for to veker sidan, meiner professor Ola H. Grytten ved Norges handelshøgskole. Han understrekar at rentenivået skal opp, slik sentralbanken har signalisert, men den nye situasjonen gjer det vanskelegare å seie når og kor raskt det kjem til å skje.

– Hadde du spurt meg for to veker sidan, ville eg svart at det er 90 prosents sjanse for ei renteheving i desember. No vil eg seie at det er minst like sannsynleg at styringsrenta blir halden i ro som at ho blir heva. Det har komme ei ny pandemibølgje, og ho gjer at det no på kort sikt ikkje er greitt å vite kor renta skal, seier han til NTB.

Dyster stemning

Sjeføkonom Frank Jullum i Danske Bank held framleis ein knapp på at styringsrenta blir sett opp no, men påpeikar at stemninga i samfunnet er dyster etter den siste tilstramminga i smittevernet. Det er derfor godt mogleg rentekomiteen vil vurdere det som svært upassande «å slenge ein renteauke i fjeset» på hushalda, som allereie slit med høge straumprisar og stor uvisse rundt omikron.

– Den økonomiske analysen er krystallklar og tilseier at Noregs Bank bør halde fram normaliseringa av pengepolitikken, men eg blir ikkje overraska om rentekomiteen òg skjelar til stemninga i befolkninga og samfunnet i det store. Dersom det blir ei utsetjing no, vil det nok vere viktig for sentralbanken å signalisere tydeleg at det kjem ein renteauke i mars, seier Jullum til NTB.

