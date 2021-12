Stortings-advokatar i strid med Skatteetaten om pendlarbustader

innenriks

– Stortingsrepresentantar som pendlar frå foreldreheim («guterom»/«jenterom»), har rett på skattefri dekning av pendlarbustad frå Stortinget, dersom vilkåra for pendlarfrådrag elles er oppfylte, heiter det i ein skatterevisjon frå advokatfirmaet Grette.

Rapporten, som er bestilt av Stortinget, vart levert onsdag.

– Skattemessig korrekt

Advokatfirmaet har gått gjennom alle kontantytingar og velferdsgode til stortingsrepresentantane, men har berre teken stilling til om ei yting skal vere skattepliktig eller skattefri.

Ifølgje rapporten har Stortinget handtert alle ordningar for politikarane skattemessig rett, men det blir påpeika at enkeltsaker må gjennomgåast.

– Vi har ikkje teke stilling til om representantane har hatt rett til ei konkret yting eller ikkje. Det har ikkje vore mandatet vårt, seier partnar Anders Nordli i Grette.

Enkeltsaker vil likevel bli granska i ein separat prosess i samråd med Stortinget, skriv Grette-advokatane.

Strid om Ropstad

Bakgrunnen for at Stortinget ønskte ein slik gjennomgang, har vore dei mange avsløringane i pressa om pendlarbustadordninga til stortingsrepresentantane.

Mellom anna måtte dåverande KrF-leiar og statsråd Kjell Ingolf Ropstad gå av då det vart kjent at han fekk gratis pendlarbustad medan han hadde folkeregistrert adresse heime hos foreldra.

Skattestyresmaktene meiner Ropstad skulle ha skatta av dette godet sidan han ikkje hadde hatt meirkostnader til bustad.

Det er ikkje Grette-advokatane samde i. Dei meiner at ei rimeleg forståing av ordlyden i pendlarreglane i skattelova taler mot oppfatninga til skattestyresmaktene.

– Meirkostnad uansett

– Det er vanskeleg å sjå kvifor bustadkostnadene på heimstaden er relevante. For ein representant som bur gratis heime hos foreldra sine, vil alle kostnader til losji på arbeidsstaden vere ein meirkostnad, blir det påpeika i rapporten.

Skatteetaten er no i gang med å gjennomgå rapporten.

– Vi er i gang med å lese han og må komme tilbake med kommentarane våre seinare, seier medierådgivar Erlend Fossbakken i Skatteetaten til NTB.

Også tidlegare stortingspresident Eva Kristin Hansen (Ap) måtte gå av etter avsløring av at ho hadde pendlarbustad medan ho samtidig disponerte bustad i Ski, mindre enn 40 kilometer frå Stortinget.

Grette-advokatane tek ikkje stilling om Hansen hadde rett på pendlarbustad eller ei, men slår fast at også slike pendlarbustader òg er skattefrie dersom stortingsrepresentantar har sitt skattemessige heimar meir enn 40 kilometer frå Stortinget.

– Det gjeld sjølv om representanten eig, disponerer eller bruker annan bustad nærare enn 40 kilometer frå Stortinget, heiter det i rapporten.

Strid om utleige

Grette-advokatane blir òg stridde med skatteetaten når det gjeld skattefri pendlarbustad for stortingsrepresentantar som delvis leiger ut bustaden sin på heimstaden.

I rapporten blir det fast slått at desse ofte har rett til skattefri dekning av pendlarbustad.

– Ei tolking som skattestyresmaktene har lagt til grunn i lengre tid, der alle utleigar på heimstaden avskjer pendlarfrådrag, går etter vår meining for langt, heiter det i rapporten.

Unntaket er dersom det er årsakssamanheng mellom pendlinga og utleige.

– Det er berre der pendlaropphaldet (fråværet frå heimen) set pendlaren i posisjon til å leige ut heimen at dette prinsipielt kan vere relevant, skriv advokatane.

Skattekontroll

Stortingsdirektør Marianne Andreassen seier ho registrerer at det er usemje når det gjeld sider av pendlarbustadordninga.

– Vi har omgåande sendt denne rapporten til Skatteetaten, fordi han gjennomfører ein skattekontroll, seier ho til NTB.

Ho vil sjå konklusjonane av skattekontrollen før ho vil seie noko om kva slags konsekvensar usemja kan få.

– Uavhengig og grundig

Andreassen seier det er ein uavhengig og grundig rapport Stortinget har fått.

– Den er eit godt grunnlag for ei korrekt skattemessig behandling av saker både bakover og framover i tid, seier ho.

På spørsmål om ho trur rapporten vil endre folks oppfatning av Stortinget og politikarane, viser Andreassen til at Stortinget har nedsett eit utval som skal gjennomgå ordningane til representantane for å sjå om dei er rimeleg innretta. Også Riksrevisjonen skal gå gjennom ordningane, samtidig med at administrasjonen skal sjå til at representantar har fått og får goda på korrekt grunnlag.

– Alle desse tinga er til saman viktig for tilliten, seier Andreassen.